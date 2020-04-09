Саудовский суверенный фонд выкупил акции четырех европейских нефтяных компаний на $1 млрд

10:20 Источник: Ведомости

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) выкупил акции четырех нефтегазовых европейских компаний на сумму около $1 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами сделок.

Собеседники издания рассказали, что в последние недели PIF приобрел акции англо-голландской Royal Dutch Shell, норвежской Equinor, итальянской Eni и французской Total. Источники WSJ считают, что скупка акций саудитами будет продолжаться и дальше. По данным издания, фонд приобрел около 14,5 млн акций Equinor за $200 млн и его доля в компании теперь составляет 3,4%. В Royal Dutch Shell доля PIF достигла 2,17%, в Total – 1,87 %, в Eni – 0,49%. Ведомости