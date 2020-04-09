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НОВОСТИ

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом

11:15 09.04.2020

Участники Клинического комитета выступили с первой инициативой – отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы 

В настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. Эта тенденция отчетливо заметна в последние несколько дней.


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