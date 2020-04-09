Ученые впервые проследили, как свет сбегает от черной дыры

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские астрофизики впервые смогли проследить за тем, как частицы света, рожденные в ближайших окрестностях черной дыры и захваченные ее притяжением, смогли избежать попадания внутрь этого объекта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Калифорнийского технологического института.

"Мы проследили за тем, как частицы света, подошедшие близко к черной дыре, пытаются сбежать из ее окрестностей, но вместо этого ее притяжение закручивает траекторию их движения в своеобразный бумеранг. Теоретики еще в 1970 году предсказали, что это должно происходить, однако до настоящего времени это никто не наблюдал", - заявил Райли Коннорс (Riley Connors), астроном из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Обычные и сверхмассивные черные дыры обладают столь сильным тяготением, что его нельзя преодолеть, не превысив скорость света. Никакие объекты или излучение не могут вырваться из-за границы воздействия черной дыры, которая получила название "горизонт событий".

С другой стороны, как давно выяснили советские астрофизики Рашид Сюняев и Николай Шакура, некоторые частицы света, подходящие очень близко к этой "точке невозврата", все же могут избежать подобной участи, если они будут двигаться в определенном направлении относительно линии горизонта событий. В таком случае гравитация черной дыры особым образом разгонит частицу света и поможет ей сбежать из окрестностей данного объекта.

Коннорс и его коллеги впервые стали очевидцами подобного "побега" фотонов, анализируя данные, которые получал космический рентгеновский телескоп RXTE во время наблюдений за двойной рентгеновской звездой XTE J1550-564, расположенной в созвездии Наугольника на расстоянии в 14,4 тысячи световых лет от Земли.