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Московские кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

17:13 09.04.2020

В период пасхальных праздников доступ на московских кладбища будет ограничен. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик и городские власти были вынуждены пойти на такие меры, чтобы избежать возникновения новых очагов COVID-19. «Мы не можем подвергать опасности москвичей особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ, – написал Собянин на своем сайте. – Я сам в прошлом году похоронил маму, и тоже планировал на Вербное воскресение поехать к ней на могилу. И у большинства москвичей на кладбищах лежат кто-то из самых родных и близких. Поэтому прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение. Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших».

По словам градоначальника, принятое решение печальное, но необходимое.

Обычно городские власти помогали горожанам добраться на московские кладбища на Вербное Воскресенье, Пасху, Красную Горку и Радоницу, организуя дополнительные маршруты общественного транспорта.

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