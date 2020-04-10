Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции - исследование

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число покупок в среднем по России с 30 марта по 5 апреля, в первую нерабочую неделю, по сравнению со средними значениями февраля - марта снизилось на 42% (в 1,72 раза). Об этом говорится в исследовании входящего в группу ВТБ оператора фискальных данных "Первый ОФД", который проанализировал изменения количества и объемов покупок россиян в начале апреля после введения режима самоизоляции.

"Согласно результатам исследования: число покупок (общее количество пробитых чеков) в среднем по России с 30 марта по 5 апреля по сравнению со средними значениями февраля - марта снизилось на 42% (в 1,72 раза)", - говорится в исследовании. При этом число покупок в интернете снижалось вдвое медленнее (падение на 24%) чем в офлайне.

Размер среднего чека жителей России при наличной оплате в период с 30 марта по 5 апреля снизился по сравнению со средним значением февраля - марта на 17% и составил 592 руб. Средний чек при оплате картой уменьшился на 10%, до 838 руб. "Наиболее резко снизился размер одной средней покупки в интернет-магазинах: в первую неделю апреля по сравнению со средним значением февраля - марта он упал на 29% - до 905 руб.", - отметили эксперты.

Аналитики также подсчитали, что траты россиян по картам в первую неделю самоизоляции по сравнению с последней неделей марта сократились на треть. Число оплаченных картой чеков снизилось на 36%, наличными - на 50%.

"При этом объем транзакций на покупку продуктов в начале апреля вырос на 5% по сравнению с последней неделей марта: в магазинах у дома рост достиг 10%, объем транзакций составил 2,7 млрд руб., в крупных супермаркетах объем транзакций сократился на 3% - клиенты потратили 570 млн руб.", - указали эксперты.