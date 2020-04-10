В Подмосковье будет поэтапно введен пропускной режим
21:03 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пропускной режим будут вводить поэтапно с 13 апреля. Об этом сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на свой официальной странице в Instagram.
"Режим пропусков будет вводиться поэтапно - мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться", - написал Воробьев.
"Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода - ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает", - добавил губернатор.
"Со следующей недели, по сути, вводится усиление полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДД, которые наверняка вас остановят, наверняка будут задавать вопросы, с какой целью вы вышли из дома. Поэтому прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространение вирусом", - также сообщил Воробьев.
Строительство школ, детских садов и многоквартирных домов будет остановлено в Подмосковье со следующей недели.
"Со следующей недели мы по сути полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия. Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил - дистанции, маски, контроль температуры. Все это работодатель должен обеспечить", - сообщил Воробьев в своем видеообращении в "Инстаграме".
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