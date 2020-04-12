0
0
111
НОВОСТИ

В российской "оборонке" разработан телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов

16:38 12.04.2020 Источник: НГ-Online

Телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов, позволяющий многократно увеличить количество консультаций, внедряет «оборонка». Одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса разработало сервис для медицинских учреждений, который уже начал использоваться в России.

Система устанавливается на серверах региональных властей или медучреждений, там же хранятся данные пациентов. Портал может использоваться как частными клиниками и медицинскими центрами, так и региональными системами здравоохранения. По информации ОПК, сервис интегрируется в уже существующие системы и облегчает доступ населения к медицинским услугам. С его помощью могут быть организованы консультации по типу «врач-врач» или «врач-пациент» в формате видеоконференции или просто чата, в ходе которых специалисты смогут проводить диагностику или корректировать процесс лечения.

Создание интернет-портала «Телемедицина», техническое решение которого нашли оборонщики, может помочь всем регионам без больших временных затрат и дорогостоящей технологической базы обеспечить население качественными медицинскими услугами, а также значительно упростить работу медиков.

«Краевая клиническая больница», одна из значимых клиник Сибирского федерального округа, вошла в число первых учреждений, на которых была внедрена новая система.

Сервер, установленный в этой крупнейшей многопрофильной клинике Красноярского края, позволил в условиях карантина перейти на дистанционное обслуживание и сократить количество очных приемов пациентов. Число онлайн-консультаций выросло до 250 в день.

Использование компьютерных и телекоммуникационных технологий в условиях пандемии COVID-19 способствует созданию условий для поддержания режима самоизоляции и остановки распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве для работы с больными COVID-19 создан телемедицинский центр, который в тестовом режиме начал работать с 17 марта, а с начала апреля ему было выделено специально оборудованное помещение. Врачи центра круглосуточно контролируют состояние пациентов, проводят консультации и оказывают психологическую поддержку.

Ирина Дронина


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:30 12.04.2020
В соцсетях появились предложения мошенников оформить московские пропуска
0
86
16:30 12.04.2020
Представитель ВОЗ считает, что москвичи "расслабились", что привело к росту случаев заражения COVID-19
0
171
16:25 12.04.2020
В РПЦ недовольны тем, что верующих штрафуют
0
178
16:07 12.04.2020
Министры стран ОПЕК+ проведут онлайн-переговоры вечером 12 апреля
0
198
16:00 12.04.2020
Британского премьера выписали из больницы, но к работе еще не допустили
0
174
15:42 12.04.2020
Глава союза журналистов РФ не исключает появления подделок пресс-карт в Москве
0
207
14:45 12.04.2020
Песков убежден, что Путин скучает по живому общению с людьми
0
263
14:40 12.04.2020
Голикова назвала дату, когда станет понятно, остановился ли в России рост числа инфицированных COVID-19
0
330
14:30 12.04.2020
Без сделки ОПЕК+ мировая экономика могла оказаться на пороге хаоса - Песков
0
300
14:20 12.04.2020
Ко Дню Победы полностью выйти из ситуации с самоизоляцией не получится - Голикова
0
310

Возврат к списку