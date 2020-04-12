В российской "оборонке" разработан телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов
16:38 12.04.2020 Источник: НГ-Online
Телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов, позволяющий многократно увеличить количество консультаций, внедряет «оборонка». Одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса разработало сервис для медицинских учреждений, который уже начал использоваться в России.
Система устанавливается на серверах региональных властей или медучреждений, там же хранятся данные пациентов. Портал может использоваться как частными клиниками и медицинскими центрами, так и региональными системами здравоохранения. По информации ОПК, сервис интегрируется в уже существующие системы и облегчает доступ населения к медицинским услугам. С его помощью могут быть организованы консультации по типу «врач-врач» или «врач-пациент» в формате видеоконференции или просто чата, в ходе которых специалисты смогут проводить диагностику или корректировать процесс лечения.
Создание интернет-портала «Телемедицина», техническое решение которого нашли оборонщики, может помочь всем регионам без больших временных затрат и дорогостоящей технологической базы обеспечить население качественными медицинскими услугами, а также значительно упростить работу медиков.
«Краевая клиническая больница», одна из значимых клиник Сибирского федерального округа, вошла в число первых учреждений, на которых была внедрена новая система.
Сервер, установленный в этой крупнейшей многопрофильной клинике Красноярского края, позволил в условиях карантина перейти на дистанционное обслуживание и сократить количество очных приемов пациентов. Число онлайн-консультаций выросло до 250 в день.
Использование компьютерных и телекоммуникационных технологий в условиях пандемии COVID-19 способствует созданию условий для поддержания режима самоизоляции и остановки распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве для работы с больными COVID-19 создан телемедицинский центр, который в тестовом режиме начал работать с 17 марта, а с начала апреля ему было выделено специально оборудованное помещение. Врачи центра круглосуточно контролируют состояние пациентов, проводят консультации и оказывают психологическую поддержку.
Ирина Дронина
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