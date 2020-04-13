На форуме «АРМИЯ-2020» пройдет конференция, посвященная крупным юбилеям атомной отрасли
15:12 13.04.2020
Конференция, посвященная двум значимым юбилеям атомной отрасли России, состоится на полях Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Данное мероприятие научно-деловой программы будет приурочено к 75-летию атомной отрасли и 70-летию со Дня образования 12 Центрального научно-исследовательского Краснознаменного института Минобороны России.
Юбилейный год для атомной отрасли в России и работы 12 Центрального научно-исследовательского Краснознаменного института Минобороны России им. В.А.Болятко станут поводами, чтобы вспомнить важные вехи в истории формирования ядерного щита страны и обсудить перспективы развития атомной промышленности.
В работе конференции примут участие специалисты научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны России, представители органов военного управления, разработчики перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.
Участники мероприятия обсудят основные события, научно-технические достижения и историческую значимость создания как атомной отрасли в целом, так и 12 ЦНИИ МО РФ, в частности.
В рамках конференции будут заслушаны доклады специалистов по истории создания и развития атомной отрасли, роли и месту предприятий Государственной корпорации «Росатом» в становлении и развитии отечественной атомной промышленности, а также значении научно-исследовательского института в системе разработки и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники и обеспечения безопасности специального оружия.
Эксперты также обсудят сотрудничество и взаимодействие 12 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России с научными организациями оборонной промышленности и ядерного оружейного комплекса России.
Конференция призвана способствовать проведению новых совместных научных исследований организаций ОПК, ЯОК и Минобороны России, а также выявлению приоритетных направлений дальнейшего развития 12 ЦНИИ МО РФ.
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