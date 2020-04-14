МКБ предоставил льготы клиентам, ведущим внешнеэкономическую деятельность
13:23 14.04.2020
Московский кредитный банк (МКБ) запускает акцию для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность: на первые три месяца отменяются комиссии за обслуживание в рамках пакетов «Оптимальный» и «Бизнес» предпринимателям, впервые открывшим счет с 13 апреля по 13 октября. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые будут участниками акции, смогут в первые три месяца совершать операции по льготным тарифам: 0,2% за покупку и продажу валюты, 0,1% при переводах в иностранной валюте (от 1500 до 15000 рублей), 0,1% за услугу валютного контроля (от 800 до 30 000 рублей). С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте.
В МКБ предоставляет клиентам, ведущим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), удобные сервисы, например, банк является участником SWIFT GPI и дает возможность осуществлять проверку прохождения международного платежа и его зачисления контрагенту заграницей. В системе «Ваш банк онлайн» клиентам доступен личный кабинет валютного контроля, позволяющий осуществлять взаимодействие и обмен документами с банком в рамках валютного контроля онлайн, а также получать важные напоминания от банка.
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