В Москве от коронавируса вылечились еще 1394 человека
11:43 16.04.2020
Количество пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции, в Москве стабильно продолжает увеличиваться. За сутки еще 189 пациентов выздоровели, получив помощь врачей. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, всего в мегаполисе удалось вылечить уже 1394 пациентов. «Это очень хорошая и стабильная динамика», – полагает Ракова.
Для того, чтобы удостовериться в отсутствии у пациента коронавируса, его несколько раз обследуют и делают необходимые тесты. В столице больные COVID-19 лечатся в зависимости от тяжести их состояния в стационарах или в домашних условиях. После подтверждения выздоровления пациенты не представляют опасности для окружающих.
НОВОСТИ
- 11:35 16.04.2020
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечен благодарностью президента
- 11:32 16.04.2020
- В Подмосковье число выздоровевших после коронавируса пациентов превысило 100 - оперштаб
- 11:20 16.04.2020
- Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, заявили военные США
- 11:05 16.04.2020
- Тюрьма в Саратовской области закрыта на карантин после подтверждения коронавируса у сотрудников
- 11:00 16.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 27,9 тыс. человек
- 10:32 16.04.2020
- "Нулевой пациент" заразился в лаборатории Уханя - Fox News
- 10:20 16.04.2020
- В США от коронавируса умерло более 30 тыс человек
- 10:05 16.04.2020
- Главный алтайский шаман попробует "успокоить" коронавирус
- 10:00 16.04.2020
- Первый в 2020 году обмен пленными между ДНР и Украиной начался под Горловкой - Грызлов
- 09:32 16.04.2020
- Глава Минэкономразвития проверил работу банков по выдаче льготных кредитов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать