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НОВОСТИ

В Москве от коронавируса вылечились еще 1394 человека

11:43 16.04.2020

Количество пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции, в Москве стабильно продолжает увеличиваться. За сутки еще 189 пациентов выздоровели, получив помощь врачей. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, всего в мегаполисе удалось вылечить уже 1394 пациентов. «Это очень хорошая и стабильная динамика», – полагает Ракова.

Для того, чтобы удостовериться в отсутствии у пациента коронавируса, его несколько раз обследуют и делают необходимые тесты. В столице больные COVID-19 лечатся в зависимости от тяжести их состояния в стационарах или в домашних условиях. После подтверждения выздоровления пациенты не представляют опасности для окружающих.

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