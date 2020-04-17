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Студенты могут подать документы для поступления в вуз дистанционно - приказ Минобрнауки РФ

15:12 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки России установило особенности приема в вузы в 2020 году, в рамках которых студенты могут подать все документы дистанционно. Соответствующий приказ за подписью главы министерства Валерия Фалькова опубликован в пятницу на сайте Минобрнауки.

"Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых документов: в электронной форме посредством электронной информационной системы организации; с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в документе.

Ранее Минобрнауки из-за пандемии коронавируса сдвинуло сроки приемных кампаний в вузы в 2020 году. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая - 24 августа.

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