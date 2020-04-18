Собянин: Москвичи с ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства

13:17

В Москве бесплатные медикаменты будут получать не только пациенты с коронавирусом, но и больные с острыми респираторными-вирусными инфекциями (ОРВИ). По словам мэра Сергея Собянина, программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому, расширена. "Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ", - написал градоначальник на своем сайте. Как полагают медики, нередко за обычными ОРВИ может скрываться коронавирус и потому лучше оперативно начинать адекватное лечение.



Напомним, в конце марта московские власти заявили, что больные, у которых COVID-2019 протекает в легкой форме, могут пройти лечение на дому и будут получать антивирусные препараты за счет города. Кроме того, бесплатно медикаменты будут передаваться медикам и другим специалистам, участвующим в противодействии распространению коронавируса. Бесплатные медикаменты доставляет скорая помощь, представители поликлиник или волонтеры.