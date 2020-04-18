Собянин: Москвичи с ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства
13:17 18.04.2020
В Москве бесплатные медикаменты будут получать не только пациенты с коронавирусом, но и больные с острыми респираторными-вирусными инфекциями (ОРВИ). По словам мэра Сергея Собянина, программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому, расширена. "Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ", - написал градоначальник на своем сайте. Как полагают медики, нередко за обычными ОРВИ может скрываться коронавирус и потому лучше оперативно начинать адекватное лечение.
Напомним, в конце марта московские власти заявили, что больные, у которых COVID-2019 протекает в легкой форме, могут пройти лечение на дому и будут получать антивирусные препараты за счет города. Кроме того, бесплатно медикаменты будут передаваться медикам и другим специалистам, участвующим в противодействии распространению коронавируса. Бесплатные медикаменты доставляет скорая помощь, представители поликлиник или волонтеры.
НОВОСТИ
- 14:00 18.04.2020
- В РФ расширили категорию лиц, которым выдается служебный паспорт при поездках за рубеж
- 13:35 18.04.2020
- В Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом
- 13:00 18.04.2020
- Памятник Сталину выставили на продажу в Чехии
- 12:30 18.04.2020
- Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
- 12:00 18.04.2020
- Из-за коронавируса в мире может возникнуть дефицит кофе
- 11:30 18.04.2020
- Четвертого погибшего при крушении самолета в Хабаровском крае нашли под обломками
- 11:00 18.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 36,7 тыс. человек
- 10:30 18.04.2020
- Использование одноразовых билетов на транспорте Москвы с 22 апреля будет невозможно
- 10:00 18.04.2020
- В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет, погибли трое - источник
- 09:30 18.04.2020
- Задержан исполняющий обязанности замглавы Хакасии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать