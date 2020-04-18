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НОВОСТИ

По решению Собянина предприниматели получат рассрочку на 3,6 млрд рублей для выкупа недвижимости

14:33 18.04.2020

Московские власти для того, чтобы уменьшить нагрузку на бизнес, готовы предоставить отсрочку платежей для предпринимателей. Согласно принятому мэром Сергеем Собяниным решению, более 3300 предпринимателей получат отсрочку на выплату 3,6 млрд рублей. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимира Ефимова, предприниматели, выкупающие недвижимость у города в рассрочку, могут отложить свои платежи за второй квартал до конца 2020 года. Это касается платежей по договорам купли-продажи городской недвижимости, заключенных с предпринимателями без проведения торгов в рамках федерального закона №159-ФЗ.

«Это отсрочка платежей за три месяца — апрель, май, июнь, которая уже предоставлена автоматически всем представителям малого и среднего бизнеса по всем заключенным договорам купли-продажи», — заявил Ефимов.

По данным мэрии, с 2011 года в Москве преимущественным правом выкупа городской недвижимости воспользовались 6800 московских предпринимателей, сообщает глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман. За девять лет с представителями малого и среднего бизнеса, добросовестно арендующими городскую недвижимость, были заключены договоры, общая сумма которых составила 145,8 млрд руб.

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