Красноярский алюминиевый завод запустил метеостанцию для контроля качества воздуха

11:30

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ), входящий в компанию РУСАЛ, запустил метеостанцию для контроля качества воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия (СЗЗ). Метеостанция позволяет получать точную информацию о направлении и скорости ветра в режиме реального времени, сообщают в компании, ранее КрАЗ использовал прогнозные данные Росгидромета.

Санитарно-промышленная лаборатория КрАЗа ежедневно проводит замеры качества воздуха в 10 точках контроля, расположенных на границе СЗЗ и в близлежащих жилых зонах: в микрорайонах Зеленая роща, Северный и Солнечный, а также деревнях Песчанка и Кубеково. Замеры с наветренной и подветренной сторон позволяют оценить эффективность принимаемых на производстве мер для снижения нагрузки на территории, близкие к заводу.

До 2025 года КрАЗ направит 1,458 млрд руб. на модернизацию технологии производства алюминия и очистки газов. В 2020 году предприятие планирует завершить перевод электролизеров на современную технологию "ЭкоСодерберг". В марте на КрАЗе перешли к использованию нового вида сырья, что позволило снизить выбросы по бензапирену. Также на предприятии внедряется программно-аналитический модуль Ecology, непрерывно контролирующий экологическое состояние корпусов электролиза и всего завода в целом.