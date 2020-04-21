Красноярский алюминиевый завод запустил метеостанцию для контроля качества воздуха
11:30 21.04.2020
Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ), входящий в компанию РУСАЛ, запустил метеостанцию для контроля качества воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия (СЗЗ). Метеостанция позволяет получать точную информацию о направлении и скорости ветра в режиме реального времени, сообщают в компании, ранее КрАЗ использовал прогнозные данные Росгидромета.
Санитарно-промышленная лаборатория КрАЗа ежедневно проводит замеры качества воздуха в 10 точках контроля, расположенных на границе СЗЗ и в близлежащих жилых зонах: в микрорайонах Зеленая роща, Северный и Солнечный, а также деревнях Песчанка и Кубеково. Замеры с наветренной и подветренной сторон позволяют оценить эффективность принимаемых на производстве мер для снижения нагрузки на территории, близкие к заводу.
До 2025 года КрАЗ направит 1,458 млрд руб. на модернизацию технологии производства алюминия и очистки газов. В 2020 году предприятие планирует завершить перевод электролизеров на современную технологию "ЭкоСодерберг". В марте на КрАЗе перешли к использованию нового вида сырья, что позволило снизить выбросы по бензапирену. Также на предприятии внедряется программно-аналитический модуль Ecology, непрерывно контролирующий экологическое состояние корпусов электролиза и всего завода в целом.
Новости
- 12:00 21.04.2020
- Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
- 11:32 21.04.2020
- Ряд стран Африки попросили у РФ помощи в борьбе с коронавирусом - МИД России
- 11:20 21.04.2020
- Цена нефти Brent опустилась ниже $23 за баррель
- 11:05 21.04.2020
- Экономика ЕС в 2020 году может сократиться на рекордные 10%
- 11:00 21.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 52 763 человек
- 10:32 21.04.2020
- Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля - SANA
- 10:20 21.04.2020
- Депутат предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
- 10:05 21.04.2020
- США проверяют разведданные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына - CNN
- 10:00 21.04.2020
- У берегов Африки пираты захватили судно, на котором могут быть россияне
- 09:32 21.04.2020
- Оппозиция готовит митинг в интернете против поправок в Конституцию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать