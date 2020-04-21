Снижающие аренду собственники коммерческих площадей получат гранты мэра

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Собственники торговых центров, которые снизят ставку аренды для нанимателей, получат гранты от правительства Москвы. На эти цели московские власти, согласно решению мэра Сергея Собянина, направят примерно 13,2 млрд руб. Финансы позволят компенсировать собственникам сумму выплаченных ими налогов на имущество, а также земельных платежей. Еще 2,1 млрд руб. будет направлены на поддержку 2,6 тыс. налогоплательщиков, которые используют свои площади самостоятельно. Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что грант можно получить, снизив арендную плату на двукратный размер компенсации, но не менее чем на 50% от первоначальной ставки.«В общей сложности поддержку получат около 6,5 тысячи налогоплательщиков на общую сумму 15,3 миллиарда рублей», — заявил Ефимов.

По словам руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, собственникам коммерческой недвижимости, которые не сдают площади в аренду, а используют их в качестве торговых, коммерческих центров или гостиниц самостоятельно, компенсируют 50% налога на имущество и земельных платежей за время приостановки работы предприятия. «Необходимо поддержать предприятия, которые арендуют имущество не только у города, но и у коммерческих арендодателей, торговых комплексов и бизнес-центров, - уверен Пуртов. - Мы вводим меры, которые стимулируют арендодателей снижать стоимость аренды для своих арендаторов. Снизив цены, они получат из бюджета грант на компенсацию в том числе налога на имущество, который для большинства коммерческих объектов недвижимости сейчас рассчитывается исходя из кадастровой стоимости».

Также собственникам коммерческой недвижимости продлен до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за второй квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.