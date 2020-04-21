Цена нефти Brent опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 г.
13:00 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила падение до 28,55% к уровню закрытия предыдущих торгов и торгуется на отметке в $18,27 за баррель, свидетельствуют данные биржевой площадки на 12:34 мск.
В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже $19 за баррель в январе 2002 г.
В то же время июньские фьючерсы нефти марки WTI дешевеют на 28,44%, до $14,62 за баррель.
На этом фоне курс доллара на Московской бирже растет на 2,08%, до 77,12 руб., курс евро - на 1,99%, до 83,55 руб.
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