Лечащие больных с COVID-19 медики получат доплаты от Москвы

11:16

Медики, работающие с больными коронавирусом горожанами получат специальные доплаты от московских властей. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства города. По данным мэрии, материально поощрят врачей, фельдшеров, медицинских сестер, младший медицинский персонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий, оказывающих медпомощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также проводящие исследования биологических материалов

В частности, работники станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, оказывающие экстренную помощь и медицинскую эвакуацию будут получать: врачи - 50 тыс. руб. в месяц, средний медицинский персонал - 30 тыс. руб. в месяц.

Работники амбулаторных КТ-центров и поликлиник, выявляющих заболевших и ведущих медицинское наблюдение пациентов на дому: врачи - 70 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал - 50 тыс. руб. в месяц.

Работники лабораторий медицинских организаций, проводящие исследования биологических материалов, работники патологоанатомических отделений: врачам полагается 70 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. руб. в месяц, младшему медицинскому персоналу - 30 тыс. руб. в месяц.

Ранее уже было принято решение материально поощрять работников стационаров, оказывающих медпомощь пациентам с коронавирусом. Врачи получают 70 тыс. руб. в месяц, средний медицинский персонал - 50 тыс. руб. в месяц, младший медперсонал - 30 тыс. руб. в месяц. При этом доплаты от Москвы дополняют аналогичные выплаты, которые производятся из федерального бюджета.