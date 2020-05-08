Собянин: Строгий домашний режим не помешает поздравить ветеранов с 9 Мая

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Несмотря на введенный в Москве режим самоизоляции, празднование Дня Победы все равно состоится. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, часть мероприятий в нынешнем году будут проведены в онлайн-формате. «Бессмертный полк» в этом году пройдет онлайн, - в частности, написал градоначальник на своем сайте. - Чтобы стать участником шествия, необходимо зарегистрироваться на сайте polkrf.ru или одной из партнерских площадок».

Также, мэр отметил, что поскольку пожилым горожанам из-за пандемии нельзя выходить из дома, вместо них цветы к военным мемориалам (например, к могиле Неизвестного Солдата, к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, к монументу на Поклонной горе, памятникам Защитникам неба, Ополченцам, Фронтовым шоферам, Соловецким юнгам, Военным врачам, Малолетним узникам фашизма), будут возлагать волонтеры.

Праздничный салют в Москве также состоится, однако «только для того, чтобы транслировать его по телевидению». «Смотровые площадки будут закрыты. Слишком большая опасность заражения при столпотворении людей. В продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки. Поздравления с Днем Победы будут звучать в московском метро», - написал Собянин, по словам которого, волонтеры также поздравят ветеранов и принесут им подарки.

«Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок - планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада Победы», - написал Собянин. Кроме того, для ветеранов, которые того пожелают, будут организованы онлайн-встречи при помощи Skype, Zoom и WhatsApp.