0
0
0
НОВОСТИ

Собянин: Строгий домашний режим не помешает поздравить ветеранов с 9 Мая

14:33 08.05.2020

Несмотря на введенный в Москве режим самоизоляции, празднование Дня Победы все равно состоится. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, часть мероприятий в нынешнем году будут проведены в онлайн-формате. «Бессмертный полк» в этом году пройдет онлайн, - в частности, написал градоначальник на своем сайте. - Чтобы стать участником шествия, необходимо зарегистрироваться на сайте polkrf.ru или одной из партнерских площадок».

Также, мэр отметил, что поскольку пожилым горожанам из-за пандемии нельзя выходить из дома, вместо них цветы к военным мемориалам (например, к могиле Неизвестного Солдата, к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, к монументу на Поклонной горе, памятникам Защитникам неба, Ополченцам, Фронтовым шоферам, Соловецким юнгам, Военным врачам, Малолетним узникам фашизма), будут возлагать волонтеры.

Праздничный салют в Москве также состоится, однако «только для того, чтобы транслировать его по телевидению». «Смотровые площадки будут закрыты. Слишком большая опасность заражения при столпотворении людей. В продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки. Поздравления с Днем Победы будут звучать в московском метро», - написал Собянин, по словам которого, волонтеры также поздравят ветеранов и принесут им подарки.

«Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок - планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада Победы», - написал Собянин. Кроме того, для ветеранов, которые того пожелают, будут организованы онлайн-встречи при помощи Skype, Zoom и WhatsApp.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 08.05.2020
Университеты готовятся принимать экзамены в дистанционно Минобрнауки -
0
85
13:45 08.05.2020
В ответ на действия Грузии, Украина не будет отзывать своего посла из Тбилиси
0
122
13:18 08.05.2020
МКБ и "ИНКАХРАН" запустили услугу доставки наличных
0
150
13:11 08.05.2020
Сбербанк к Дню Победы предложил клиентам вклад с отчислениями в благотворительный фонд
0
181
13:05 08.05.2020
Мурашко: Ориентироваться с ЕГЭ на июнь точно нельзя
0
169
13:00 08.05.2020
Группа граждан Франции пожаловалась в суд на государство
0
175
12:05 08.05.2020
Путин и Меркель провели телефонную беседу
0
222
11:54 08.05.2020
Андрей Воробьев продлил режим ограничений в Подмосковье до 31 мая
0
249
11:53 08.05.2020
РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы
0
259
11:16 08.05.2020
Лечащие больных с COVID-19 медики получат доплаты от Москвы
0
252

Возврат к списку