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В Подмосковье завершено строительство главного храма Вооруженных сил РФ

15:10 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные строители завершили возведение главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот", сообщило в субботу Минобороны РФ на своей странице в "Твиттере".

"Строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено", - говорится в сообщении.

Открыть и освятить храм планировалось к Дню Победы, но из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия были отложены.

Патриарший собор в честь Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил России и возведенный на пожертвования, строился к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

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