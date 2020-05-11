План по восстановлению экономики Путин поручил представить к 1 июня
12:05 11.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Срок - 1 июня 2020 года", - говорится в документе.
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