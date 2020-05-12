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Мэр Москвы поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

13:05 12.05.2020

Медицинских сестер и медбратьев с профессиональным праздником поздравил московский градоначальник Сергей Собянин. Мэр выразил медикам благодарность за их работу, пообещав, что городские власти сделают максимум для того, чтобы облегчить ее. Международный день медсестры отмечается ежегодно 12 мая.

«Сегодня на плечах медсестер и медбратьев держится наша медицина. Они дежурят у постели пациентов, следят за чистотой, ассистируют хирургам - делают сотни незаметных незаменимых дел, - отметил Собянин на своей странице во «В Контакте». - В профессиональный праздник я желаю всем медицинским сестрам и медбратьям крепкого здоровья. Отдельное спасибо тем, кто вызвался работать в коронавирусных госпиталях».

Городские власти уже установили дополнительные ежемесячные выплаты медсестрам и медбратьям оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Сотрудникам, которые работают c пациентами с COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию, выплачивают федеральные (50 тыс. руб. для среднего и 25 тыс. руб. для младшего медицинского персонала) и региональные надбавки. Средний медперсонал московских больниц, лабораторий, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом на коронавирусную инфекцию и проводящие исследования биологических материалов, получает допвыплаты в 50 тыс. руб. (для младшего медперсонала - 30 тыс. руб.) в месяц. Медсестры КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют заболевших и осуществляют меднаблюдение за пациентами на дому, получат надбавку в 50 тыс. руб. в месяц. Кроме того, допвыплаты для среднего медперсонала станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, оказывающего экстренную помощь и медицинскую эвакуацию, составят 30 тыс. руб. в месяц.

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