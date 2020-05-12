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НОВОСТИ

Шамана Габышева принудительно поместили в психбольницу

17:00 12.05.2020 Источник: Интерфакс

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".

По информации правозащитников, Габышева увезли в психиатрическую больницу из его квартиры с привлечением сотрудников ОМОНа.

Ранее, как напомнили в "Правозащите Открытки", к Габышеву "трижды приходили люди, представившиеся медработниками, и хотели взять тест на коронавирус", однако Габышев отказывался от теста.

Называющий себя шаманом Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года.

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