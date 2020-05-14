Депутаты Госдумы просят кабмин открыть храмы для верующих и предоставить налоговые льготы религиозным организациям
10:32 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов Госдумы обратилась к и. о. председателя правительства РФ Андрею Белоусову с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при соблюдении санитарно- эпидемиологических требований. Об этом в среду сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
"Мы обратились к правительству с предложением как можно быстрее разработать и согласовать с централизованными религиозными организациями стандарты работы объектов религиозного назначения, - цитирует Гаврилова его пресс- служба. - Речь идет об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, регулярном проведении санитарно- гигиенических мероприятий, соблюдении нормативов дистанцирования". По словам парламентария, важной задачей является скорейшее открытие для верующих храмов, но при условии соблюдения специальных правил, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.
Председатель комитета также выступил за предоставление налоговых и иных льгот для религиозных организаций. "Следует снизить до 15% страховые взносы в государственные внебюджетные фонды для сотрудников религиозных организаций и учрежденных ими социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставить целевые субсидии или гранты на выплату заработной платы сотрудникам, а также на уплату коммунальных платежей на период в шесть месяцев, списать налоговые платежи по налогу на имущество за второй квартал 2020 года", - перечислил он. Организации крупнейших конфессий, пояснил Гаврилов, испытывают серьезные финансовые трудности в связи со значительным снижением объема пожертвований из-за падения доходов прихожан.
Как уточняется в сообщении пресс-службы, обращение в адрес Белоусова, помимо Гаврилова, подписали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый замглавы комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский, замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа и член комитета по международным делам Инга Юмашева.
В период пандемии коронавируса в ряде субъектов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, был введен временный запрет на посещение прихожанами богослужений.
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