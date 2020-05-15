В РФ предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток

09:32 Источник: Известия

Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству РФ с предложением ввести для россиян пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии коронавируса. Об этом 15 мая заявила председатель НРК Ирина Волынец.

Она указала, что во многих регионах страны введен обязательный масочный режим, однако не у всех граждан есть возможность приобрести средства индивидуальной защиты.

«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии», — цитирует обращение RT.

Согласно предложению НРК, выплаты должны быть ежемесячными и рассчитываться, исходя из средней цены средств защиты в каждом регионе, а также выдачи минимум одной маски в день. Известия