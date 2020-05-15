Депутат Мосгордумы: Более 600 детей прошли курс онлайн-реабилитации с начала пандемии коронавируса
22:10 15.05.2020
Проект «Дневной стационар 2.0» при Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы позволил провести курс цифровой реабилитации более 600 московским детям. По словам депутата Московской городской думы, директора Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяны Батышевой, проект даёт возможность лечить пациентов в удаленном формате. "Более 600 детей уже пролечены с помощью удаленных технологий и более 300 детей сейчас находятся в процессе реабилитации в онлайн-стационаре", - отмечает депутат.
По ее словам, каждого пациента ведёт мультидисциплинарная команда под руководством лечащего врача. "Маленькие пациенты занимаются спортом, арт-терапией и даже дистанционной хореографией. Также создана онлайн-библиотека для родителей. Для проведения реабилитационных консультаций, процедур, занятий задействовано более 35 междисциплинарных бригад, каждая из которых включает как минимум шесть специалистов», - рассказала Батышева.
Проект уникальный и его методики планируют взять на вооружение в других субъектах Федерации.
«Цифровое и информационное взаимодействие по всем вопросам и во всех форматах работы осуществляется по защищенным каналам связи через платформу dp.niioz.ru. Сегодня наш проект первый, уникальный, аналогов ему нет. Но мы уже проводим обучение для коллег из регионов, которые заинтересовались нашей технологией работы», - говорит Батышева.
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