Мертвое тело посла Китая в Израиле было обнаружено в его резиденции
11:20 17.05.2020 Источник: NEWSru.co.il
Утром в воскресенье, 17 мая, посол Китая в Израиле Ду Вей был найден мертвым в его резиденции в Герцлии.
На месте находятся сотрудники службы скорой помощи "Маген Давид Адом", а также полицейские, которые приступили к расследованию обстоятельств происшествия.
В настоящий момент проверяется версия, согласно которой посол умер во сне. В МИДе подтвердили факт смерти посла Китая.
58-летний Ду Вэй прибыл в Израиль в январе 2020 года, за несколько недель до вспышки эпидемии коронавируса. У него осталась жена и сын.
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