0
0
13
НОВОСТИ

Мертвое тело посла Китая в Израиле было обнаружено в его резиденции

11:20 17.05.2020 Источник: NEWSru.co.il

Утром в воскресенье, 17 мая, посол Китая в Израиле Ду Вей был найден мертвым в его резиденции в Герцлии.

На месте находятся сотрудники службы скорой помощи "Маген Давид Адом", а также полицейские, которые приступили к расследованию обстоятельств происшествия.

В настоящий момент проверяется версия, согласно которой посол умер во сне. В МИДе подтвердили факт смерти посла Китая.

58-летний Ду Вэй прибыл в Израиль в январе 2020 года, за несколько недель до вспышки эпидемии коронавируса. У него осталась жена и сын.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 17.05.2020
Данные по распространению коронавируса в России на 17 мая
0
61
10:30 17.05.2020
Иностранным спортсменам и тренерам с контрактами разрешено вернуться в РФ
0
61
10:05 17.05.2020
Число выздоровевших от COVID-19 в Москве стабильно увеличивается - Ракова
0
188
09:40 17.05.2020
Австралия жертвует торговлей с Китаем, поддерживая США по поводу происхождения COVID-19
0
238
09:30 17.05.2020
К понедельнику Московская область будет готова частично запустить экономику
0
232
09:15 17.05.2020
Центральную Россию ждет весьма прохладная неделя - синоптики
0
232
09:00 17.05.2020
Европейский вещательный союз определил место проведения "Евровидения-2021"
0
241
21:00 16.05.2020
"Супер-пупер" ракета Трампа имеет значительно меньшую скорость - СМИ
0
922
20:30 16.05.2020
Доплаты врачам не будут привязаны ко времени работы с зараженными
0
929
20:00 16.05.2020
В Петербурге второй день подряд фиксируют более пятисот новых случаев заболевания коронавирусом
0
1088

Возврат к списку