Мертвое тело посла Китая в Израиле было обнаружено в его резиденции

11:20 Источник: NEWSru.co.il

Утром в воскресенье, 17 мая, посол Китая в Израиле Ду Вей был найден мертвым в его резиденции в Герцлии.

На месте находятся сотрудники службы скорой помощи "Маген Давид Адом", а также полицейские, которые приступили к расследованию обстоятельств происшествия.

В настоящий момент проверяется версия, согласно которой посол умер во сне. В МИДе подтвердили факт смерти посла Китая.

58-летний Ду Вэй прибыл в Израиль в январе 2020 года, за несколько недель до вспышки эпидемии коронавируса. У него осталась жена и сын.