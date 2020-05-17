Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки "Соцмониторинга"

12:03 Источник: РИА Новости

Специальным городским приложением «Соцмониторинг» в Москве пользуются уже тысячи человек и ни один пользователь не был оштрафован из-за технических ошибок самой программы, заявил глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. По его словам количество горожан, использующих приложение, растет – оно нужно и тем, у кого диагностирован коронавирус, но и тем, что контактировал с пациентами. При этом все пользователи получают максимум информации о программе и о том, как ей пользоваться, после чего подписывают согласие на получение медицинской помощи на дому или постановление главного санитарного врача.

По словам Эдуарда Лысенко, приложение и других технологий электронного мониторинга местоположения горожан позволили выявить более 70 тыс. случаев нарушения карантина: «Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан. Не соблюдая режим изоляции, они могут способствовать распространению инфекции. Конечно, можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих – соседях, знакомых, других жителях».

Пи этом «Соцмониторинг» постоянно совершенствуется с учетом отзывов горожан. Как отмечает глава департамента, некоторые пользователи, например, жаловались, что приложение быстро разряжает аккумулятор гаджетов и из-за этого пользователи могли пропускать системные уведомления, на которые необходимо отвечать. Также были жалобы и по поводу того, что приложение запрашивало подтверждения ночью, и поскольку человек спал, он в итоге получал штраф. «Так действительно было до 28 апреля. С 29 апреля было утверждено распоряжение, что с 22.00 до 9.00 мы не беспокоим людей, - сказал Лысенко. - Так что ночные уведомления приходить перестали. Мы максимально быстро исправили эту ситуацию. Кроме того, порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы».