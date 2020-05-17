0
0
130
НОВОСТИ

Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки "Соцмониторинга"

12:03 17.05.2020 Источник: РИА Новости

Специальным городским приложением «Соцмониторинг» в Москве пользуются уже тысячи человек и ни один пользователь не был оштрафован из-за технических ошибок самой программы, заявил глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. По его словам количество горожан, использующих приложение, растет – оно нужно и тем, у кого диагностирован коронавирус, но и тем, что контактировал с пациентами. При этом все пользователи получают максимум информации о программе и о том, как ей пользоваться, после чего подписывают согласие на получение медицинской помощи на дому или постановление главного санитарного врача.

По словам Эдуарда Лысенко, приложение и других технологий электронного мониторинга местоположения горожан позволили выявить более 70 тыс. случаев нарушения карантина: «Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан. Не соблюдая режим изоляции, они могут способствовать распространению инфекции. Конечно, можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих – соседях, знакомых, других жителях».

Пи этом «Соцмониторинг» постоянно совершенствуется с учетом отзывов горожан. Как отмечает глава департамента, некоторые пользователи, например, жаловались, что приложение быстро разряжает аккумулятор гаджетов и из-за этого пользователи могли пропускать системные уведомления, на которые необходимо отвечать. Также были жалобы и по поводу того, что приложение запрашивало подтверждения ночью, и поскольку человек спал, он в итоге получал штраф. «Так действительно было до 28 апреля. С 29 апреля было утверждено распоряжение, что с 22.00 до 9.00 мы не беспокоим людей, - сказал Лысенко. - Так что ночные уведомления приходить перестали. Мы максимально быстро исправили эту ситуацию. Кроме того, порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:10 17.05.2020
Экзамены в 2020 году в российских ВУЗах пройдут дистанционно - Минобрнауки
0
17
12:25 17.05.2020
Данные по распространению коронавируса в мире на 17 мая
0
117
11:20 17.05.2020
Данные по распространению коронавируса в России на 17 мая
0
219
11:20 17.05.2020
Мертвое тело посла Китая в Израиле было обнаружено в его резиденции
0
231
10:30 17.05.2020
Иностранным спортсменам и тренерам с контрактами разрешено вернуться в РФ
0
182
10:05 17.05.2020
Число выздоровевших от COVID-19 в Москве стабильно увеличивается - Ракова
0
287
09:40 17.05.2020
Австралия жертвует торговлей с Китаем, поддерживая США по поводу происхождения COVID-19
0
335
09:30 17.05.2020
К понедельнику Московская область будет готова частично запустить экономику
0
317
09:15 17.05.2020
Центральную Россию ждет весьма прохладная неделя - синоптики
0
313
09:00 17.05.2020
Европейский вещательный союз определил место проведения "Евровидения-2021"
0
318

Возврат к списку