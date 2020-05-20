Хакеры могли похитить информацию о японских гиперзвуковых ракетах - СМИ
10:20 20.05.2020 Источник: Lenta.ru
В ходе хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric могла быть похищена информация о разрабатываемых боевых ракетах. Об этом сообщает газета Asahi со ссылкой на источники.
По данным газеты, хакеры могли похитить информацию о характеристиках гиперзвуковых ракет, которую Минобороны Японии направило победителям тендера на разработку прототипа вооружения. Среди них была Mitsubishi Electric, однако заказ компания в итоге не получила.
Похищенные характеристики включают в себя максимальный радиус действия ракеты, температурную устойчивость, мощность двигателей и другие параметры. Но газета отмечает, что эта информация не считается гостайной — характеристики можно изменить перед началом производства, однако этот инцидент вызвал повышенное внимание в Японии.
Минобороны Японии задумалось о собственных гиперзвуковых ракетах в 2018 году. В начале этого года стало известно о хакерской атаке на Mitsubishi Electric. Злоумышленники пытались получить данные, связанные с оборонными заказами, электрификацией и железнодорожной отраслью. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 11:05 20.05.2020
- После публикации разговора с Байденом на Порошенко завели дело о госизмене - СМИ
- 11:00 20.05.2020
- В России впервые выписали за сутки больше пациентов с коронавирусом, чем выявили
- 10:32 20.05.2020
- Тайвань готов к диалогу с КНР, но не собирается становится ее частью - глава администрации
- 10:05 20.05.2020
- В Венгрии нельзя будет изменить в документах пол, указанный при рождении
- 10:00 20.05.2020
- Первых призывников сегодня начнут отправлять в войска
- 09:32 20.05.2020
- Глава Палестины объявил о выходе из соглашений по безопасности с Израилем и США
- 09:20 20.05.2020
- В правительстве обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий - СМИ
- 09:05 20.05.2020
- Парад и голосование по Конституции могут провести 24 июня
- 09:00 20.05.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 мая
- 08:50 20.05.2020
- На первичных выборах в штате Орегон выиграл Джозеф Байден - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать