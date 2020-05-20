Новым эпицентром пандемии коронавируса становится Бразилия
15:32 20.05.2020 Источник: NEWSru.com
Бразилия стала третьей страной в мире после США и России по числу заразившихся коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Бразилии к 20 мая зафиксировано почти 272 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 17983 человека.
20 мая впервые количество умерших от коронавируса в стране превысило 1 тысячу человек. По данным Минздрава Бразилии, за последние 24 часа было зарегистрировано 1179 смертей.
Но по оценкам экспертов, реальное число инфицированных и умерших в Бразилии может превосходить официальные данные примерно в 15 раз, так как масштабы тестирования в этой самой густонаселенной стране Латинской Америки невелики.
Эпицентр заражения в стране - штат Сан-Паулу, где только по официальным данным зафиксировано почти 66 тысяч заболевших. Newsru.com
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