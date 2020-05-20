Генпрокуратура России решила отменить более 200 тыс. плановых проверок бизнеса

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 200 тыс. плановых проверок бизнеса контролирующими органами будут отменены в этом году на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Там напомнили, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции законодательно установлены беспрецедентные ограничения контрольно-надзорной деятельности в части запрета на проведение большинства плановых мероприятий по контролю и обязанности согласования с прокурором внеплановых проверок (как выездных, так и документарных).

"С учетом этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов внес изменения в действующий порядок согласования внеплановых проверок и корректировки сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сообщили в Генпрокуратуре. По итогам состоявшихся под председательством генпрокурора совещаний прокурорам субъектов поручено обеспечить соблюдение контролирующими органами моратория на проведение проверок.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, это привело к масштабной корректировке сводного плана проверок бизнеса.