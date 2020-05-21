Япония: Вместо пересадки печени новорожденному ребенку впервые в истории сделали пересадку стволовых клеток

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники японского Национального центра здоровья и развития детей смогли впервые в истории провести операцию по пересадке стволовых клеток новорожденному ребенку для восстановления его печени. Об этом в четверг сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

По его данным, родившийся в октябре 2019 года младенец страдал нарушением цикла мочевины. Из-за сбоя процесса метаболизма белков в печени пациентов с этим диагнозом накапливаются большие объемы аммиака, что приводит к интоксикации организма с вероятностью летального исхода. В подобном случае больным требуется пересадка печени, однако эта операция может быть проведена только среди пациентов старше трех месяцев.

В связи с этим врачи приняли решение пересадить в печень новорожденному, возраст которого на тот момент составлял шесть дней, около 190 млн стволовых клеток. Прижившись в организме, они смогли восстановить работу внутреннего органа по расщеплению аммиака. Благодаря этому состояние ребенка нормализовалось, в марте текущего года он успешно перенес полноценную операцию по пересадке печени.

Как отмечает телеканал, сотрудники японского центра заявили, что намерены продолжить клинические испытания данного метода, чтобы в дальнейшем расширить его применение среди пациентов.