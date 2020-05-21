Красноярский алюминиевый завод перешел на экомашины

11:35

Фото пресс-службы КрАЗа



Для повышения экологической эффективности электролизного производства Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) в цехах предприятия заработала новая специализированная техника - машины для очистки систем газоудаления (МЧС). Инвестиции в проект превысили 1 млн долл.

Запуск экомашин - часть масштабной программы экологической модернизации завода, для реализации которой РУСАЛ направил более 400 млн долл. В результате на данный момент суммарное снижение выбросов КрАЗа составляет 39%, а фторидов (маркерного вещества завода) - 76%.

Машина для чистки системы газоудаления - собственная разработка РУСАЛа, ее изготовили в Красноярске в рамках проекта "Производство обрабатывающих машин" (ООО "Русинжиниринг"). Новая техника предназначена для снятия пылесмоловых отложений на вертикальных и горизонтальных участках трубопровода системы газоудаления электролизеров. Ее использование позволяет существенно снизить выбросы пыли как в рабочей зоне предприятия, так и в целом в атмосферу города.

Экомашина является самоходным безрельсовым средством в виде колесного шасси с кабиной оператора и расположенным в передней части машины рабочим органом. Производительность - чистка 100 электролизеров в смену. Техника полностью исключает ручной труд при выполнении технологической операции по очистке системы газоудаления. Рабочий орган машины с помощью специального зацепа обеспечивает открывание и закрывание лючка трубопровода системы газоудаления, что очень удобно. Эксплуатация машины возможна при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 70 градусов.

"До запуска машин в эксплуатацию трубопровод в корпусах прочищали вручную воздухом и специальным тросом. Сейчас этот процесс полностью механизирован. Кроме того, чистка вертикальных и горизонтальных участков трубопровода происходит за счет вращения гибкого вала на любую заданную длину. В результате нет запыленности и гораздо выше качество чистки. Еще один важный момент - разработчики предусмотрели комфортные и безопасные условия труда для операторов: машины имеют большую кабину, удобное и амортизирующее кресло. Зимой кабину обогревает печка, летом работает кондиционер", - рассказал Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода.

Сейчас на КрАЗе работает 9 машин - по одной на серию. Эффективность использования техники на красноярском заводе позволило компании приступить к тиражированию опыта на других заводах РУСАЛа - БрАЗе, ИрКАЗе, НКАЗе. Всего для заводов компании изготовлено 14 машин для очистки системы газоудаления, из которых 4 - в 2019 году. Еще 3 машины будет собрано в этому году.