Делегации четырех стран не пришли на встречу СБ ООН по Крыму, организованную Россией
11:00 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания, США, Украина и Эстония проигнорировали организованную Россией встречу Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Крыму в формате видеоконференции, которая состоялась 21 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте постоянного представительства РФ при всемирной организации.
Заседание Совбеза проводилось по так называемой формуле Арриа, которая позволяет приглашать не только представителей стран, но и неправительственных организаций. В постпредстве напомнили, что Россия не уклонялась от участия в предыдущей такой встрече по Крыму, которая проводилась по инициативе ряда западных стран и Украины 6 марта.
"Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму. Не почтили своим присутствием нашу встречу и представители Великобритании, США и Эстонии. Этим они не только нарушили сложившуюся в СБ практику проведения таких встреч, но и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся", - отметили в российском диппредставительстве.
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