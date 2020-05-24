Перегрузки системы здравоохранения из-за коронавируса не произошло - Попова
18:10 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ни один из предсказываемых России "страшных" сценариев развития пандемии новой коронавирусной инфекции не оправдался, отечественная система здравоохранения справилась, сообщила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы сегодня постепенно снижаемся по количеству ежедневно выявленных (случаев заражения - прим. ТАСС). Что мы на сегодняшний день можем взять как итог - не оправдался ни один "страшный" прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим", - сказала Попова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
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