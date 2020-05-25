По факту пожара в больнице Приморского края прокуратура организовала проверку

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту пожара в городской больнице №1 Партизанска, который произошел в понедельник ночью, сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

Пожар произошел в понедельник на крыше городской больнице №1 Партизанска. Площадь возгорания достигла 300 кв. метров.

"Прокуратурой Приморского края организована проверка", - сообщил представитель ведомства.

Прокуроры проверят исполнение законодательства о пожарной безопасности, дадут оценку организации оказания медицинской помощи эвакуированным пациентам. Также по сообщению о возгорании проводится доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль прокуратурой края.

Из горящего здания было эвакуировано 56 пациентов, из которых двое в тяжелом состоянии, а также 18 медработников. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются. На место выехал губернатор края Олег Кожемяко и министр здравоохранения Анастасия Худченко.