Данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 мая

09:00 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 25 мая превысило 5,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражены 5 407 700 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 96,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 345 060 пациентов, 2,17 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,64 миллиона зараженных). На вторую строчку рейтинга поднялась Бразилия (363,2 тысячи человек), опередив Россию (344,4 тысячи). Также в пятерке остались Великобритания (261 тысяча) и Испания (235,8 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 97 720 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов. Lenta.Ru