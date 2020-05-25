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В нескольких регионах РФ голосование по поправкам к Конституции пройдет в электронном виде

10:00 25.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Электронное голосование по поправкам к Конституции пройдет в нескольких регионах России. Это сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В интервью «Российской газете» она сказала, что речь идет о трех-четырех субъектах федерации. По ее словам, применяться будет технология, ранее опробованная в Москве. 

Прежде предполагалось, что электронное голосование пройдет только в столице. Накануне вступил в силу закон, который разрешает проводить голосование по почте и интернету на выборах всех уровней.  Эхо Москвы

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