В нескольких регионах РФ голосование по поправкам к Конституции пройдет в электронном виде

10:00 Источник: Эхо Москвы

Электронное голосование по поправкам к Конституции пройдет в нескольких регионах России. Это сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В интервью «Российской газете» она сказала, что речь идет о трех-четырех субъектах федерации. По ее словам, применяться будет технология, ранее опробованная в Москве.

Прежде предполагалось, что электронное голосование пройдет только в столице. Накануне вступил в силу закон, который разрешает проводить голосование по почте и интернету на выборах всех уровней. Эхо Москвы