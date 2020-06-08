Россия и Саудовская Аравия помогли спасти нефтяную промышленность США - Трамп
18:55 05.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность России и Саудовской Аравии за нефтяную сделку, которая, по его словам, помогла спасти американскую энергетическую промышленность. Об этом американский лидер заявил в пятницу, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома.
"Мы спасли нефтяную промышленность, было бы катастрофой потерять ее", - сказал он. "И знаете, кто нам помог? Саудовская Аравия и Россия, а потом мы сделали так, чтобы Мексика сделала то, что ей действительно следовало сделать", - добавил Трамп.
"Теперь цена [на нефть] порядка 40 долларов за баррель, и некоторые говорили, что это невозможно, но мы сделали так, что Саудовская Аравия, Россия и другие в ОПЕК+ пошли на значительные сокращения добычи. Мы называем это ОПЕК+, но они были лидерами, и мы это очень ценим", - подчеркнул хозяин Белого дома.
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