Белоруссия купила в первом квартале десять танкерных партий нефти не из РФ
19:10 05.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия в I квартале текущего года закупила десять танкерных партий альтернативной российской нефти объемом около 850 тыс. тонн. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна "Белнефтехим" Руслан Лабуть в интервью вестнику компании, опубликованном в пятницу.
"Всего в I квартале было закуплено десять танкерных партий альтернативного сырья общим объемом около 850 тыс. тонн", - сообщил он.
По словам Лабутя, начало года было, "мягко говоря, нестандартным". "Пришлось работать в условиях стресс- сценария: за короткий период надо было обеспечить поставки нефти по альтернативным маршрутам и в достаточно больших объемах, - отметил он. - Мы готовы к мнению скептиков, которые скажут, что российская нефть все равно дешевле, но это вопрос диверсификации поставок и энергетической безопасности".
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