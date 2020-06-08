Министр здравоохранения РФ призвал "не расслабляться" и носить маски
21:35 05.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны не пренебрегать мерами профилактики новой коронавирусной инфекции, в частности, масочным режимом. Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1" в пятницу.
"Однозначно - нет, - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли уже расслабиться. - Народ почувствовал, что можно себя вести чуть свободнее. Мы видим, что без масок стали ходить часто, к сожалению, это число [заразившихся коронавирусом] незначительно, но добавилось. Граждане, в первую очередь, все-таки [должны] <...> выполнять <...> предупреждения, об этом уже миллион раз сказано", - сказал он.
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