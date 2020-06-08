Проект "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на препоны США - посол РФ
21:00 06.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект строительства газопровода "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на все препоны со стороны США. Об этом заявил в субботу российским журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"В последние два дня опять началась волна о том, что надо ввести экономические санкции против России в отношении "Северного потока - 2". Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США", - подчеркнул он.
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