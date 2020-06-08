Проект "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на препоны США - посол РФ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект строительства газопровода "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на все препоны со стороны США. Об этом заявил в субботу российским журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В последние два дня опять началась волна о том, что надо ввести экономические санкции против России в отношении "Северного потока - 2". Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США", - подчеркнул он.