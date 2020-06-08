В конце июня Болтон намерен опубликовать мемуары, даже если Белый дом не даст согласия

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен опубликовать свои мемуары в конце июня, даже если Белый дом не даст на это одобрение. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники газета "Вашингтон пост".

По данным издания, Болтон уверен, что убрал из книги все данные, которые могут быть секретными. Как отмечает "Вашингтон пост", эти мемуары будут представлять собой "самую детальную критику" со стороны бывшего чиновника, занимавшего столь высокий пост. Предполагается, что на 592 страницах книги Болтон, помимо прочего, затронет целый ряд вопросов, связанных с внешней политикой Соединенных Штатов, в том числе в отношении Украины, Венесуэлы, Ирана и КНДР.

Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) должна была выйти в марте, но затем публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что она перенесена на 23 июня.

Как пишет "Вашингтон пост", Белый дом пока не дал официального согласия на выход книги, который члены администрации задерживали в связи с процессом ее проверки на наличие секретной информации. Президент страны Дональд Трамп, по данным издания, ранее заявлял, что Болтон не должен публиковать книгу до президентских выборов, которые пройдут в США 3 ноября.