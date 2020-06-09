Суд Палестины отменил решение о передаче РПЦ участка земли в Хевроне - СМИ
17:12 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинский суд принял решение отменить распоряжение президента Палестины Махмуда Аббаса о передаче Русской православной церкви (РПЦ) участка земли в городе Хеврон (Эль-Халиль), где расположен православный монастырь Святой Троицы. Об этом в понедельник сообщило палестинское агентство "Маан".
По его информации, Высший суд справедливости Палестины "постановил отменить решение президента Аббаса о передаче земель Мускубии (арабское название территории, на которой построен монастырь в Хевроне) миссии РПЦ в Иерусалиме". В судебном решении говорится, что указанный участок земли "является вакуфом (в мусульманском праве неотчуждаемое религиозное имущество) и должен быть возвращен ее владельцам".
На территории Мускубии в Хевроне, кроме монастырского храма, располагается и Мамврийский дуб. По библейскому преданию, именно под этим деревом Авраам впервые встретил Бога, явившегося ему в обличии Святой Троицы.
В начале 2017 года президент Палестины передал участок земли в Хевроне, где находится Мускубия, Русской духовной миссии в Иерусалиме.
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