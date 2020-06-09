Драйвером восстановления экономики будет рынок недвижимости
14:20 09.06.2020
«Мы все, участники рынка недвижимости, оказались в новой реальности, - уверен Михаил Полунин. - Сегодня нам необходима консолидация усилий. Частное жилье – основа для каждого человека. И основа экономики, так как затрагивает работу промышленных предприятий, сферу транспорта и т.д.» Глава управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев принял участие в пленарном заседании «Важнейшие вопросы связки «риэлтор — застройщик — банк», комфортные для всех сторон схемы взаимодействия».
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