Драйвером восстановления экономики будет рынок недвижимости

14:20

Согласно прогнозам Московского кредитного банка (МКБ), рынок недвижимости, строительство и ипотека станут драйверами, которые позволят экономике восстанавливаться быстрее. На открытии Конгресса лидеров рынка недвижимости России об этом заявил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин. Конгресс, который впервые проходит в онлайн-формате 9-10 июня, - одно самых масштабных событий рынка и Московский кредитный банк - генеральный партнер мероприятия. В нынешнем году конгресс собрал более 5000 участников не только из России, но и из стран СНГ и Восточной Европы. Участники форума обсуждают актуальные тренды в риэлторской деятельности, также ключевые темы - переход рынка в онлайн и технологии дистанционного оформления сделок по недвижимости.



«Мы все, участники рынка недвижимости, оказались в новой реальности, - уверен Михаил Полунин. - Сегодня нам необходима консолидация усилий. Частное жилье – основа для каждого человека. И основа экономики, так как затрагивает работу промышленных предприятий, сферу транспорта и т.д.» Глава управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев принял участие в пленарном заседании «Важнейшие вопросы связки «риэлтор — застройщик — банк», комфортные для всех сторон схемы взаимодействия».

