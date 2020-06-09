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НОВОСТИ

Драйвером восстановления экономики будет рынок недвижимости

14:20 09.06.2020

Согласно прогнозам Московского кредитного банка (МКБ), рынок недвижимости, строительство и ипотека станут драйверами, которые позволят экономике восстанавливаться быстрее. На открытии Конгресса лидеров рынка недвижимости России об этом заявил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин. Конгресс, который впервые проходит в онлайн-формате 9-10 июня, - одно самых масштабных событий рынка и Московский кредитный банк - генеральный партнер мероприятия. В нынешнем году конгресс собрал более 5000 участников не только из России, но и из стран СНГ и Восточной Европы. Участники форума обсуждают актуальные тренды в  риэлторской деятельности,  также ключевые темы - переход рынка в онлайн и технологии дистанционного оформления сделок по недвижимости.

«Мы все, участники рынка недвижимости, оказались в новой реальности, - уверен Михаил Полунин. - Сегодня нам необходима консолидация усилий. Частное жилье – основа для каждого человека. И основа экономики, так как затрагивает работу промышленных предприятий, сферу транспорта и т.д.»  Глава управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев принял участие в пленарном заседании «Важнейшие вопросы связки «риэлтор — застройщик — банк», комфортные для всех сторон схемы взаимодействия».

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