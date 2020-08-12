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В Шотландии сошел с рельсов и загорелся поезд

15:00 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поезд сошел во вторник утром с рельсов в районе города Стоунхейвен в шотландском округе Абердиншир. Об этом говорится в сообщении, распространенном транспортной полицией Великобритании. В нем не уточняется, какой именно состав - пассажирский или грузовой - сошел с рельсов.

В свою очередь вещательная корпорация Би-би-си сообщает о возгорании, возникшем на месте инцидента, где виден поднимающийся в небо густой дым. При этом данных о пострадавших пока нет. На месте находятся несколько десятков полицейских машин, пожарных расчетов и карет скорой помощи, а также спасательный вертолет. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала произошедшее "крайне серьезным инцидентом".

"В настоящий момент мы работаем на месте инцидента, произошедшего на железнодорожной ветке в районе Стоунхейвена в Абердиншире, где с рельсов сошел поезд. Сотрудники полиции были вызваны на место происшествия в 09:43 (11:43 мск) и находятся там вместе с медиками и пожарными", - сообщила на своей странице в "Твиттере" британская транспортная полиция.

Как пишет газета "Сан", к инциденту могли привести проливные дожди и подтопления, наблюдавшиеся в последние дни на северо-востоке Шотландии.

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