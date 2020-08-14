Минтруд предложил установить новый размер прожиточного минимума
09:05 14.08.2020 Источник: РБК
Минтруд предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года в размере 11 468 руб. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 392 руб., для пенсионеров — 9 422 руб., а для детей — 11 423 руб. РБК
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