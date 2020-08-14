Минтруд предложил установить новый размер прожиточного минимума

09:05 Источник: РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года в размере 11 468 руб. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 392 руб., для пенсионеров — 9 422 руб., а для детей — 11 423 руб. РБК