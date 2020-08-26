Правозащитники Белоруссии требуют создать комиссию по расследованию "массовых пыток"
12:10 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правозащитное общественное объединение "Белорусский Хельсинский комитет" обратилось к Национальному собранию республики с требованием создать парламентскую комиссию по расследованию "массовых пыток", к которым, как утверждается, прибегли силовики при разгоне протестов после выборов главы государства. Соответствующий документ обнародован в среду на официальном сайте организации.
"Требуем незамедлительно создать парламентскую комиссию из числа депутатов Палаты представителей и членов Совета республики Национального собрания для расследования обоснованности и адекватности применения всего арсенала специальных средств, в том числе огнестрельного оружия, светошумовых гранат, слезоточивого газа для подавления мирных акций протеста, которые использовались правоохранительными органами с 9 по 11 августа в Минске и других городах; фактов применения в республике Беларусь массовых пыток, жестокого и бесчеловечного обращения к административно задержанным за участие в акциях протеста в зданиях отделений милиции, на территории центров изоляции правонарушителей и изоляторов временного содержания, в специальном транспорте для перевозки задержанных", - говорится в обращении.
Правозащитная организация также сообщила, что направила письмо в Следственный комитет Белоруссии, в котором рекомендовала предпринять "действия по всестороннему, полному и объективному установлению обстоятельств уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества" по фактам применения силы сотрудниками правоохранительных органов к участникам протестов. В письме в СК также требуется допросить свидетелей, потерпевших и подозреваемых в такого рода фактах, и отстранить от занимаемых должностей причастных к действиям против протестующих, в том числе министра внутренних дел и его заместителей.
Кроме того, в обращении "Белорусского Хельсинского комитета" отметили наличие "грубых нарушений избирательного законодательства в ходе прошедшей кампании по выборам президента Республики Беларусь". Такие деяния, считают правозащитники, "должны быть осуждены государством как нарушение прав человека и основных свобод".
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