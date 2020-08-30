Глава МВД Германии рассказал, в какой момент заканчивается свобода собраний
11:00 30.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер раскритиковал действия демонстрантов в Берлине, которые в ходе субботней акции протеста забрались на ступени исторического здания Рейхстага.
"В здании Рейхстага заседает наш парламент. Таким образом, оно является символом нашей свободной демократии. Невыносимо, когда хулиганы и экстремисты используют это в своих корыстных целях", - сказал он в опубликованной в воскресенье статье в газете "Бильд ам зонтаг". "Свобода собраний заканчивается в тот момент, когда начинают игнорироваться государственные правила", - добавил министр.
По данным полиции, на демонстрацию в субботу собрались до 38 тыс. человек. 300 демонстрантов были задержаны за нарушение общественного порядка, некоторые вступили в столкновения с силовиками.
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