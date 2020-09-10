Макрон больше не рассматривает Турцию как партнера по развитию Средиземноморского региона
16:12 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция не является более для Европы партнером в развитии Средиземноморского региона. Такое мнение высказал в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Аяччо (Корсика).
"Вынужден констатировать, что Турция не является более нашим партнером в развитии Средиземноморского региона, - отметил он. - Турция - союзник по НАТО, но она допустила неприемлемые действия в отношении корвета под флагом альянса".
"Анкара подписала с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии соглашение, которое нарушает законные права Греции, - продолжил он. - Турция ведет геологические работы в эксклюзивной экономической зоне Кипра и множит провокации, недостойные великого государства".
По словам Макрона, у Европы "четкие "красные линии": уважение суверенитета европейских государств, соблюдение международного права и осуждение всех односторонних актов". "Мы хотим избежать эскалации, но это не означает, что мы будем вести себя пассивно", - заметил французский лидер. Он подчеркнул, что "Турция должна прояснить свои намерения".
В июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в миссии ЕС по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".
Франция с 26 по 28 августа совместно с Кипром, Грецией и Италией провела к югу от Кипра военные учения. Они являются первым этапом реализации инициативы укрепления четырехстороннего военно-морского и военно-воздушного присутствия в Восточном Средиземноморье. Учения начались, после того как Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.
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