В Петербурге закрыли защитную дамбу в ожидании сильного шторма
09:50 13.09.2020 Источник: Интерфакс
В Петербурге ожидают шторм; из-за угрозы поднятия воды в Неве до критических отметок закрыты затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС, дамба), сообщается на сайте КЗС в воскресенье.
Дамбу закрыли в 4:30 мск. Кроме того, приостановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру, говорится в сообщении. Согласно метеопрогнозу, в воскресенье в городе ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с.
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